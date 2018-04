Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Irina Shayk festeggia con Intimissimi Non poteva proprio mancare Irini Shayk per il 20° compleanno di Intimissimi a Madrid. La nota azienda di abbigliamento, infatti, l'ha lanciata ancora sconosciuta nel 2007 e l'ha riabbracciata come brand ambassador nel marzo di quest'anno. Inutile sottolineare come la ex di Cristiano Ronaldo abbia lasciato tutti a bocca aperta per la sua bellezza. >