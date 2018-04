Facebook

Irina Shayk, cartoline sexy dalla Puglia Dopo Madonna, anche Irina Shayk è capitolata di fronte alle bellezze pugliesi. La top model ex di Cristiano Ronaldo si è infatti fatta immortalare in masseria per Vogue Japan, regalando scatti bollenti e glamour baciata dal sole mediterraneo. Complice dell'incontro tra i due 'panorami' mozzafiato (quello della Puglia e quello di Irina) è Anna Dello Russo, consulente creativa per l'edizione giapponese e originaria di Bari. >