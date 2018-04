Facebook

Irene Gonzalez Toboso, ecco Lady Musacchio Si chiama Irene Gonzalez Toboso, ha 26 anni, ed è la splendida fidanzata di Mateo Musacchio, il primo acquisto del nuovo Milan cinese per la prossima stagione. Lato B da urlo e fisico mozzafiato, la splendida Irene lavora come anestesista a Madrid e nel tempo perso si cimenta anche come modella.