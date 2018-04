Facebook

In famiglia o a Dubai, le vacanze dei calciatori Una montagna di valigie. La famiglia è numerosa e, per tornare in Argentina, Mauro Icardi ha dovuto portar con sé un carico eccezionale. Molti protagonisti della Serie A, invece, hanno scelto il sole di Dubai, tra questi gli atalantini Gomez e Pinilla, i laziali Immobile e Cataldi, l'interista Perisic, Mentre Nagatomo si sposa. >