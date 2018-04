Facebook

Ilaria D'Amico e Martina Maccari illuminano il Gran Galà del calcio Tante stelle a Milano in occasione del Gran Galà del calcio italiano, la premiazione dei Top 11 della serie A. Tra loro anche Gigi Buffon, che ha vinto il titolo di giocatore dell'anno 2017, con al suo fianco la bellissima giornalista Ilaria D'Amico, per l'occasione vestita in total black. Insieme al suo ex capitano ha "sfilato" anche Leonardo Bonucci, accompagnato dalla moglie Martina Maccari. >