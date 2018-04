Facebook

Germania-Italia: le wags in tribuna Anche le wags fanno il tifo. A Milano come a Bordeaux all'ultimo Europeo, in tribuna per la sfida Italia-Germania ecco mogli e fidanzate dei vari giocatori impegnati in campo. Da Giorgia Duro (Belotti) a Cathy Hummels, fino a Jessica Melena (Immobile) e Ana Brommel (Gotze)