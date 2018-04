Facebook

Georgia Gibbs, la nuova musa di Ings Georgia Gibbs è australiana e bellissima, tanto da arrivare in finale a Miss Universo Australia nel 2014. La modella è la nuova fiamma di Danny Ings, il giovane attaccante del Liverpool, che ha deliziato i tifosi segnando quattro gol in tre partite con la squadra U23 in Premier League 2. Sarà merito anche della bella Georgia? >