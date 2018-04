Facebook

Fiorentina, benvenuta a lady Dragowski: nuova Wag A Firenze è arrivato il nuovo portiere viola Bartolomiej Dragowski, ma l'attesa in città è tutta per la bella e giovane fidanzata del numero uno della Polonia Under 21. Connazionale del fidanzato, Agnieszka Abram di mestiere fa la modella: dopo la firma di Bartlomiej è entrata di diritto anche lei tra le Wags della Fiorentina. >