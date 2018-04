Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Federica Nargi al via con Colorado Tra sketch di new entry esplosive e monologhi di veterani esperti della risata, giovedì 2 novembre, in prima serata su Italia 1, arriva la 19° edizione di “Colorado”. A grande richiesta, e per la sesta volta al timone del programma prodotto da Colorado Film e 3zero2Tv, torna l’attore e regista Paolo Ruffini che firma anche la trasmissione come capo progetto insieme ad Andrea Boin. A suo fianco, la showgirl e conduttrice tv Federica Nargi, che si metterà in gioco con simpatia e autoironia, e il comico Scintilla, alias Gianluca Fubelli, presente fin dalla prima stagione dello show nel 2003. Velocità, ritmo serrato, “entrate a schiaffo”, buonumore, clima festoso, coinvolgimento del pubblico sono le parole chiave di questa stagione di “Colorado”. Oltre alla conduzione, tantissime le novità previste quest’anno nello storico programma. Tra gli arrivi più attesi, le guest star Herbert Ballerina, Dado, alias Gabriele Pellegrini, Paolo Migone e Antonio Ornano. Nel cast anche Francesca Cipriani. Inoltre, sul palco si alterneranno alcuni immancabili capisaldi del programma, che si rinnoveranno con caratterizzazioni inedite e daranno nuova vita a soggetti già sperimentati. Tra questi Gianluca Impastato, Leonardo Manera, Rita Pelusio, Alberto Farina, Barbara Foria, i Panpers (Andrea Pisani e Luca Peracino), Claudio Lauretta. E ancora, il talento di Roberto Lipari e le web star iPantellas. Non mancheranno le nuove leve selezionate attraverso i Laboratori di Colorado. A fare da trait d’union tra le performance degli artisti non ci sarà un classico corpo di ballo ma un gruppo formato da 6 ragazze che, oltre ad esibirsi in divertenti stacchetti, si cimenterà in esilaranti prove di comicità. Tra loro verrà poi eletta “Miss Colorado”. Radio 105 è radio partner del programma. Nel backstage dello studio, a telecamere accese, Daniele Battaglia darà vita a divertenti gag con il cast e raccoglierà contenuti esclusivi per i siti di Radio 105 e di Colorado. Ogni settimana i protagonisti del programma tv saranno ospitati da Daniele nel suo “105 Take Away”. Il programma è scritto da Paolo Ruffini e Andrea Boin con Fabio Alisei, Raffaele Skizzo Bruscella, Daniela Calcagnini, Paolo Cananzi, Daniele Ceva, Alessandro Clemente, Graziano Cutrona, Carmelo La Rocca, Paola Papa, Cristina Rigoldi. La regia è affidata a Lele Biscussi. >