Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Fatima, la regina del Web Il suo ex fidanzato, il difensore del Palermo Achraf Lazaar, è uno dei nomi più discussi di questa fase del calcio mercato: l'addio alla casacca dei rosanero sembra cosa quasi fatta. Lei, la fotomodella Fatima Zahra Zeglam, in parallelo, vive una fortunatissima stagione da regina del web. Fatima conosce bene il mondo del calcio ed è amica di tanti campioni. E' nata a Casablanca ma vive da sempre a Cremona. "La mia prima proposta lavorativa in questo mondo - racconta - mi capitò a 15 anni. Ero in giro con i miei genitori e un signore chiese se ero interessata a fare delle foto e a collaborare con la loro agenzia. Purtroppo mamma e papà non furono d'accordo". Poi, pochi anni dopo, la svolta. Tanti shooting fotografici per importanti brand e presenze in passerella. Nel curriculum artistico di questa dolce ragazza italo-marocchina ci sono anche significative esperienze televisive. Ha fatto la vj nel canale Hip Hop Tv ed è stata nel cast del programma "Il Musichione" su Raidue con Elio e le storie tese. "Adesso sono single - annuncia Fatima - e da novembre mi sono trasferita a Jesolo, dove rimarrò tutta l'estate per lavorare in un locale della zona, il King's. Poi, a settembre, si vedrà...". >