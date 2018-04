Facebook

Elizabeth Ruiz scuote la NFL Elizabeth Ruiz, modella cubana, ha chiesto 2,5 milioni di dollari al linebacker dei Denver Broncos Von Miller per non diffondere il video di una prestazione sessuale avuta con lui a Cancun. Un giudice ha emesso un ordine restrittivo per la modella, ma non ha vietato la diffusione del video