Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Elisabetta, juventina da cinepanettone Vacanze total relax alle Isole Canarie per la conduttrice tv Elisabetta Galimi. In compagnia della sua inseparabile maltesina Muffin, la bella Galimi si è goduta il suo meritato periodo di riposo dopo una stagione intensissima che l'ha vista tra l'altro protagonista a Sportitalia, negli spazi dedicati al calciomercato. La Galimi è stata in passato valletta ufficiale del Gran Galà del calcio, conduttrice di format dedicati al calcio su Telemilano e ospite a Quelli che il calcio su Raidue. Nel suo curriculum artistico anche esperienze da attrice, modella e testimonial nel mondo della pubblicità. Tifosa juventina doc, Elisabetta ha affidato il suo ufficio stampa al giornalista napoletano Carmine Bonanni, superando così a modo suo le polemiche relative al caso Higuain, "Progetti futuri? Mi piacerebbe continuare a fare televisione - confessa Elisabetta - magari anche in format non legati allo sport. Un sogno nel cassetto? Un ruolo in un film leggero, una commedia all'italiana". Il presidente De Laurentiis è avvisato. Una juventina in un cinepanettone metterebbe davvero fine ad ogni ostilità con gli "odiati" bianconeri. >