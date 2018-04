Facebook

Elina Svitolina senza veli Quella appena conclusa è stata la migliore stagione della sua carriera (5 titoli Wta conquistati) e per Elina Svitolina le luci dei riflettori non si spengono mai. La tennista ucraina ha posato senza veli per una rivista maschile locale, suscitando polemiche ma anche apprezzamenti per le sue forme.