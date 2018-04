Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Dzemaili-Erjona Sulejmani al capolinea Separazione in vista tra Blerim Dzemaili e la splendida moglie-modella Erjona Sulejmani. La loro storia d'amore è arrivata al capolinea, come spiegato dal centrocampista svizzero attraverso un comunicato diffuso dal suo legale. "L’Avvocato Daniela Missaglia, in nome e per conto del signor Blerim Dzemaili, comunica che il proprio assistito ha avviato le pratiche per la separazione giudiziale dalla moglie, signora, Erjona Sulejmani, a fronte di una crisi perdurante. In questa delicata fase il signor Blerim Dzemaili stigmatizza l’utilizzo, da parte della moglie, del cognome Dzemaili nell’ambito del suo lavoro di modella e presentatrice, precisando altresì che, laddove la stessa utilizzi vicende personali e private - che debbono rimanere tali – egli si riserva di agire a tutela dell’onorabilità e riservatezza propria e del figlio". >