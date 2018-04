Facebook

Dybala, è di nuovo amore con Antonella E' tornato l'amore tra Paulo Dybala e Antonella Cavalieri: lo juventino e la bella top argentina si erano lasciati la scorsa estate e avevano trascorso lontani le vacanze. Ma ora tra i due sembra essere riaffiorata la passione al punto che la storica fidanzata della Joya tornerà a Torino a vivere con Paulo. La studentessa 22enne si è riavvicinata al suo campione con un regalo, evidentemente molto gradito, per i 24 anni del numero 10 bianconero che, non a caso, anche in campo sembra aver ritrovato maggior smalto negli ultimi tempi dopo alcune prestazioni negative. L'amore ritrovato con Antonella, infatti, ha riportato il sorriso a Dybala che nel frattempo ha ritrovato anche il gol. Per la felicità di Allegri e degli juventini. >