Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Dencia, notti hot con Pogba In attesa (ormai estenuante) di incendiare con magie e gol i tifosi del Manchester United, Paul Pogba vive notti torride al Lowry Hotel dove alloggia da quando è sbarcato all'Old Trafford. Secondo un cliente rimasto anonimo il francese si diverte e non poco con la sua fidanzata, la cantante africana Dencia. "Sembrava un film porno - ha confessato il vicino di stanza della coppia al Sun - Erano le 3-4 del mattino quando ho cominciato a sentire dei gemiti. Era impossibile non sentirli, urlavano senza curarsene". >