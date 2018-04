Facebook

Dayane pazza di Betta "Sono innamorata pazza di Stefano Bettarini". A 'Verissimo' Dayane Mello parla per la prima volta dell'amore sbocciato sull'isola con l'ex calciatore, inviato della trasmissione. "L'ho notato subito al servizio fotografico - ha proseguito - Durante le dirette televisive non gli parlavo ma lo guardavo sempre e capivo che era a disagio. Poi la mattina dopo la mia eliminazione, io e Stefano abbiamo fatto una corsa sulla spiaggia. Lì ci siamo presi le mani, ci siamo guardati e ci siamo baciati. Io non ho tempo per giocare, ho tanto da fare. Quindi, mi raccomando Stefano, io sono qua che ti aspetto". >