Dayane Mello, sexy trasparenze in passerella Dayane Mello non perde il vizio. Alle sfilate milanesi, la naufraga appena rientrata dall'Isola dei famosi, ha sfoggiato sexy trasparenze. Sul red carpet del festival del Cinema di Venezia aveva fatto parlare il mondo per l'outfit senza slip, adesso indossa un abito blu dallo spacco generosissimo e senza reggiseno. Chissà come la prenderà il suo nuovo fidanzato, l'ex calciatore Stefano Bettarini... >