Cristina Buccino, incontro con CR7 a Ibiza Prima il presunto flirt con Marco Borriello, poi quello con Cristiano Ronaldo: l'estate di Cristina Buccino a Ibiza è molto movimentata. Il settimanale Chi l'ha paparazzata in un locale dell'isola con CR7: “Ibiza non è così grande - ha detto - Sono arrivata in questo locale e Cristiano Ronaldo era lì. Ci siamo incontrati, notati, i nostri sguardi si sono incrociati e poi lui mi ha invitato a cena, da vero gentiluomo. È un gran bravo ragazzo” ha raccontato al settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Cosa devo dire, che Cristiano Ronaldo è un figo? - scherza la Buccino - Mi sembra che questo si veda a occhio nudo. Quando conosci una persona, però, scopri anche il resto e Cristiano è un ragazzo generoso e un vero galantuomo che sa come corteggiare una donna”. >