Cristiano Ronaldo, baci a Parigi con la nuova fidanzata: le foto Il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 23 novembre le immagini della romantica gita che Cristiano Ronaldo ha compiuto a Parigi con la sua nuova fiamma. L'asso del Real Madrid, reduce da un trionfale derby con l’Atletico dove ha segnato tre reti, per proteggere la privacy sua e della sua nuova fiamma ha cercato di camuffarsi indossando una parrucca nera, che copriva i suoi capelli tagliati cortissimi, un paio di grandi occhiali neri e un montgomery con il cappuccio sollevato. Credendosi al sicuro, il campione del Real, che era accompagnato dal suo migliore amico Ricardo Regufe, manager della Nike, con la fidanzata, si è lasciato andare a coccole e baci con la sua nuova ragazza, un tipo acqua e sapone, ben diverso dalle ultime compagne del campione, dalla top model Irina Shayk alla showgirl italiana Cristina Buccino, flirt della scorsa estate. Una risposta anche alle voci sulla presunta omosessualità di Cristiano Ronaldo, dicerie culminate nel clamoroso scontro in campo con il centrocampista dell'Atletico Madrid Koke che durante il derby lo ha aggredito dandogli dell'omosessuale. >