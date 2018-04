Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Claudia Galanti, risveglio bollente Mai un buongiorno potrebbe essere augurato meglio. Claudia Galanti, sdraiata ancora sul letto, si regala il primo selfie della mattina con una sottoveste in seta dal profilo in pizzo e le curve del seno che a stento restano coperte. Sguardo magnetico e linee sinuose non lasciano indifferenti tutti i suoi followers su Instagram. >