Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Carolina Portaluppi nella bufera Carolina Portaluppi, 22enne figlia di Renato (un passato da meteora alla Roma negli anni '80, che è rimasto nel cuore dei tifosi giallorossi più per la dolce vita che per le giocate in campo), è una showgirl ed è tifosissima del Gremio, la squadra che allena il padre. La bella brasiliana non se la passa bene in queste ore ed è bersagliata dai tifosi del club di Porto Alegre. Il motivo? Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata il campo del Gremio perché la bella Carolina ha invaso il campo per festeggiare con il padre la qualificazione alla finale di Coppa del Brasile nel match contro il Cruzeiro. >