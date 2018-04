Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Carolina Abril, la pornostar che sogna Iniesta La sexy Carolina Abril, eletta pornostar dell'anno in Spagna, ha confessato la sua fantasia segreta in fatto di calciatori: andare a letto con Andrès Iniesta. La pornodiva ha rivelato di essere letteralmente innamorata del fuoriclasse del Barcellona: "A letto porterei Iniesta, senza dubbio. Amo questo uomo. La prima partita a cui ho assistito è stata la finale dei Mondiali che la Spagna ha vinto con il suo gol. Sono innamorata di lui e sogno di andare a letto con Iniesta, purtroppo non lo conosco personalmente", ha detto al tabloid iberico Interviù. >