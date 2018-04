Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Carmen Vantini, danza e pattinaggio Carmen Vantini è una bellezza italiana di 22 anni. E' nata a Verona, ma risiede a New York, dove svolge le attività di attrice, modella e ballerina. Il suo esordio nel mondo della moda risale all'età di 13 anni. A 18 ha posato senza veli per Playboy e poi la sua carriera ha preso il volo. In un'intervista ha svelato i suoi segreti per restare in forma: "Danza e pattinaggio". (Foto Playboy.com) >