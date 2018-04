Facebook

Calabria, la sorella fa la Miss Sara Calabria, sorella del terzino del Milan Davide, in corsa per la corona di Miss Italia: la 18enne, già Miss Alpitour Lombardia 2017, è arrivata tra le 210 ragazze sbarcate a Jesolo per le pre-finali del famosissimo concorso di bellezza nazionale.