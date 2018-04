Facebook

Cagliari, ecco Lady van der Wiel Doppio colpo per il Cagliari che con Gregory van der Wiel si è anche assicurato l'arrivo in Sardegna della splendida fidanzata, la 22enne modella belga Rose Bertram. Se il terzino olandese non manterrà le attese, i tifosi sardi si potranno consolare dando uno sguardo in tribuna.