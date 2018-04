Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Blac Chyna incanta Cannes C'era anche la fidanzata di Rob Kardashian, col decoltè in bella vista, al party super esclusivo organizzato dal DailyMail in occasione del Festival internazionale della creatività Leoni di Cannes. Blac Chyna, incinta del manager statunitense, ha posato per l'obiettivo dei fotografi prima di unirsi alla festa, alla quale erano presenti vip del calibro di Jeremy Renner, Martha Stewart, Jason Derulo, Mindy Kaling, Amber Rose, Lana Parilla e Jonathan Cheban. >