Belen Rodriguez sbarca in MotoGP da Iannone La loro "amicizia" ha fatto parlare gli esperti di gossip, ma lo sbarco di Belen Rodriguez in Austria, tappa del campionato MotoGP, non fa altro che confermare le voci. La showgirl argentina, infatti, è accreditata di un flirt con il pilota della Ducati, Andrea Iannone, e la sua presenza "in rosso" nel paddock di Spielberg non è passata inosservata... Anche a Borriello? >