Belen-Iannone, effusioni in Grecia Lui l'aveva definita solo un'amica, ma quello che c'è tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez sembra andare ben oltre. Come dimostrano le foto pubblicate da Novella 2000, che ha beccato il pilota della Ducati e la showgirl teneramente abbracciati in Grecia.