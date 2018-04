Facebook

Belen e il sexy spettacolo con le bolle di sapone Belen Rodriguez improvvisa uno spettacolo super sexy in vacanza alle Baleari. Mentre il fidanzato Andrea Iannone era impegnato nel Gran Premio della Repubbica Ceca (terminato con un caduta), la showgirl argentina ha regalato ai suoi follower una sensuale esibizione in perizoma con le bolle di sapone. E, dulcis in fundo, è arrivato anche uno scatto mozzafiato in topless. >