Belen-Borriello, ritorno di fiamma Ritorno di fiamma confermato tra Belen e Marco Borriello. Dopo gli indizi che vedevano la coppia insieme a Ibiza, il settimanale Chi pubblica le clamorose foto del bacio che i due si sono scambiati nella piscina della lussuosa villa che il calciatore possiede alle Baleari. Romantiche gite in barca verso le spiaggia più belle di Formentera, pranzi in spiaggia con la famiglia e pomeriggi in villa. >