Barbara Fumagalli, ecco lady Canepa Niccolò Canepa ha scelto Venezia, la location più romantica, per chiedere la mano alla compagna Barbara Fumagalli. Come documentato da una foto postata su Facebook, l'ex pilota di MotoGP e Superbike - nel 2016 impegnato nel Mondiale di Endurance - ha utilizzato uno striscione per la fatidica domanda: "Mi vuoi sposare?". La risposta, come scrive la fidanzata su Facebook, è stata immediata: "Ho detto sì, sto cercando di smettere di piangere". >