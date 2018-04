Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Barbara Francesca Ovieni su Playboy Barbara Francesca Ovieni in copertina su Playboy di dicembre e gennaio. La bella conduttrice e opinionista sportiva ha posato vestita in una delle prime più caste della celebre rivista. Un servizio molto sexy con poco nudo, ma molto vedo non vedo. Barbara ha sicuramente attirato l'attenzione dei lettori.

>