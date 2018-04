Facebook

Barbara Francesca Ovieni "stregata" da André Silva Barbara Francesca Ovieni si racconta in esclusiva a MilanCafe24. Infatuata di André Silva, attaccante portoghese del Milan e grande amico di Cristiano Ronaldo, la nostra sexy ospite (che ha posato per Playboy) ha parlato delle sue esperienze televisive con Chiambretti. Una bellezza mediterranea e molto vitale come la sua, difficilmente passa inosservata nel mondo dello spettacolo che sta frequentando. Nel suo presente e nel suo futuro ci sono il calciomercato e la conduzione, con un piccolo sogno anche nel mondo del cinema. Ilary Blasi e Ilaria D'amico sono avvertite, perchè Francesca ha tutte le carte in regola per realizzarsi nella carriera di showgirl. Il giocatore più bello della Serie A: "In questo momento di bello bello per me c'è ne uno. E si chiama André Silva". >