Astrid Ericsson, la regina del footvolley Astrid Ericsson è una modella svedese che vive stabilmente a Milano con una grande passione per il footvolley. Ex calciatrice (è arrivata fino alla Serie A femminile), la splendida Astrid sta incantando tutti alla Bobo Summer Cup. Il suo cuore per il Djurgarden e per l'Inter, mentre i suoi idoli sono Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. >