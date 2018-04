Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Ariadne Artiles, basket che passione Nome da eroina greca (Arianna, celebre per il filo che diede all'amato Teseo) e corpo da dea. Ariadne Artiles, modella spagnola di 34 anni, è una delle donne più sexy del pianeta. Sposata dal 2005 al 2008 con l'ex pilota di moto Fonsi Nieto e un flirt (mai smentito) con Iker Casillas, la splendida Ariadne ha un debole per il basket. Quando il lavoro da modella glielo permette, non è difficile trovarla a bordocampo dei palazzetti Usa o spagnoli. >