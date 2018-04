Facebook

April Summers ha nel cuore solo l'Italia April Summers è inglese, ma il suo cuore batte solo per gli Azzurri. La modella ha ribadito ancora una volta il suo amore per il tricolore: questa sera sarà davanti alla tv a tifare per i ragazzi di Antonio Conte. Dalla Sardegna, "seconda casa" di April, arriva quindi un sostegno in più per la nostra nazionale (credit foto: exploresardinia.it) >