April Summers, dopo il Mancio c'è Candreva April Summers, modella inglese, dopo l'addio dell'adorato Mancini, non ha smesso di supportare l'Inter. E nonostante un avvio non proprio scoppiettante è certa che i nerazzurri si riprenderanno e daranno vita ad un grande campionato. E dalla Sardegna arrivano nuovi scatti della bellissima April, desiderosa di tornare a San Siro per assistere alle partite dei nerazzurri. In particolare per tifare da vicino Antonio Candreva, scelto dalla modella come nuovo idolo e indicato come il più bello della rosa dell'Inter.

