Antje Utgaard, il suo cuore batte per i Dodgers Antje Utgaard è una modella attrice americana ribattezzata da Playboy come la nuova Kate Upton. Ventidue anni, nativa del Winsconsin, la prosperosa Antje è una vera star dei social network. Tra le sua passioni quella per il baseball, visto che è grande tifosa dei Los Angeles Dodgers, la città dove vive attualmente. >