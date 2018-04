Facebook

Amiche per... amore Amiche per la pelle. Fatima Zahra Zeglam e Eliana Cartella, entrambe in passato fidanzate con l'ex difensore del Palermo, Achraf Lazaar, sono inseparabili. A metterle insieme oggi è stata proprio la storia d'amore vissuta negli anni scorsi con il giocarore del Newcastle. Serate in discoteca, feste, vacanze in luoghi esotici. Due vicende parallele che adesso uniscono Fatima, la fotomodella nata a Casablanca ma cremonese di adozione e Eliana, ex compagna di Mario Balotelli, già finalista di miss Italia. Sui social la coppia raccoglie consensi e riscalda i cuori degli appassionati di calcio e non solo. Fatima e Eliana sono felicemente single. "La nostra amicizia è talmente forte che non ci fa sentire la mancanza di un compagno", dicono. La prossima estate, questo è certo, sarà "bollente". >