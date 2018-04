Facebook

Alice Rachele Arlanch la Miss del Giro d'Italia 2018 Alice Rachele Arlanch è stata scelta come Miss del Giro d'Italia 2018. Miss Italia 2017 seguirà la Corsa Rosa in giro per tutto il Paese. È trentina, ama Instagram ed è tifosa del Milan. Un metro e 78 di altezza, castana e occhi verdi: la nuova Miss, nata a Rovereto, è un futuro avvocato.