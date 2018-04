Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Alessia "la Ciociara" pazza di gioia per il suo Frosinone La Macari esulta per il primato del Frosinone, balzatro al primo posto della classifica di Serie B. "La Cioci" è la vincitrice del Grande Fratello Vip e valletta di Paolo Bonolis in "Avanti un altro": da sempre grande sostenitrice del club gialloblu, è molto attiva e apprezzata sui social