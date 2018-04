Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Alba Parietti, primo topless Di casa a Formentera, Alba Parietti si gode l'estate da single e in topless. Chiusa la storia d'amore con Christopher Lambert, mette in mostra la sua bellezza con un costumino minimo che si perde tra le natiche sode e un décolleté che sfida la forza di gravità. La showgirl il 2 luglio spegnerà 55 candeline, ma il tempo per lei sembra non passare mai. >