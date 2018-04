Facebook

Alba Carrillo: "Feliciano Lopez mi ha tradito con 200 donne..." Le immagini di festa del matrimonio di dodici mesi fa sembrano distanti anni luce: è già divorzio tra Feliciano Lopez e Alba Carrillo. La modella ha accusato il tennista spagnolo: "Mi ha tradito con 200 donne". Alba ha rivelato tutto a "Hola Magazine": "Feliciano mi ha chiesto il divorzio a freddo. Lo amavo così tanto quando l'ho sposato e io continuo ad amarlo, sto soffrendo molto". Lopez, incalzato dalle domande dei giornalisti, si è lasciato andare in una battuta: "200 donne? Non male... Non voglio parlare male della mia ex moglie pubblicamente. Chiaramente, ciò che sta accadendo non mi piace, ma tutto passerà. Questo è tutto, perché io sono calmo e continuo con la mia vita". >