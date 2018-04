Facebook

Adriana Lima, passione boxe Un vero e proprio amore quello di Adriana Lima per la boxe. Appena libera dai tanti impegni in passerella, 'L'Angelo' di Victoria's Secret ama salire sul ring. la modella brasiliana pratica pugilato da quando ha 19 anni e da allora, racconta, se ne è innamorata. Eccola in azione in una palestra di New York. >