"Baci sportivi": i più popolari del 2017 Qual è il bacio che più di tutti ha appassionato gli italiani nella prima parte del 2017 e che ha portato questi personaggi agli onori della cronaca? Sicuramente il più celebre è il bacio Fedez-Ferragni, ma nella top ten poi seguono anche molti sportivi. La medaglia d'argento per il bacio fra Max Biaggi e Bianca Atzei avvenuto il giorno in cui l’ex motociclista è stato dimesso dall'ospedale. Sul terzo gradino del podio, invece, troviamo il bacio passionale appena scoccato, vero scoop dell’estate, fra Ambra e Massimiliano Allegri. Appena giù dal podio troviamo il bacio fra Pippa Middleton e James Matthews dopo le loro nozze e i tanti fra Andrea Iannone e Belen Rodriguez. Seguono altre coppie celebri come quelle formate da Alvaro Morata e Alice Campello, Tom Brady e Gisele Bundchen. >