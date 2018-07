Facebook

Wimbledon, l'impresa di Fabbiano Completa l’opera Thomas Fabbiano nella quarta giornata di incontri del torneo di Wimbledon: nel match interrotto ieri per la pioggia contro Wawrinka al pugliese bastano pochi minuti per avere ragione anche nel terzo set e chiudere i conti sul 3-0 (7-6, 6-3, 7-6). Non sorride invece Andreas Seppi, che era chiamato all’impresa disperata dopo lo stop: Anderson non fa sconti e firma il 3-1 (6-3, 6-7, 6-3, 6-4). Matteo Berrettini esce con un netto 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) contro Simon. >