Wimbledon, Cecchinato subito fuori Delusione per Marco Cecchinato a Wimbledon: dopo l'exploit di Parigi, infatti, l'azzurro è uscito al primo turno sull'erba britannica, eliminato dall'australiano Alex De Minaur, numero 80 del ranking mondiale. Il 25enne palermitano, n.29 del seeding e reduce dalle semifinali sui prati di Eastbourne, si è illuso un set per poi cedere in quattro (64 67(6) 76(5) 64), dopo quasi tre ore di battaglia. >