Smart EQ fortwo e-cup, le prova della seconda giornata ad Arese ed Expo Nella seconda giornata del Milano Rallly Show, la smart EQ fortwo e-cup si è trasferita sul circuito di Arese. Il miglior tempo lo ha fatto segnare Fulvio Ferri con Felice Jelmini che in 7'53.2 ha preceduto il duo Lembo-D'Amico (8'00.8) e quello composto da Capra-Cardarelli (8'00.09). Quarto posto per Bodega-Panzavuota (ancora al comnado della classifica generale) e quinto per Rovida Milla. Nel pomeriggio di domenica prova anche al PARK EXPERIENCE AREXPO. >