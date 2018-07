Facebook

Milano Rally Show: la premiazione Premiati al Milano Rallt Show i vincitori della categoria smart EQ fortwo e-cup:Giuseppe Bodega e Marco Panzavuota (LPD), vincitori con 2"1 di vantaggio su Alberto Lembo e Antonio Massimiliano d’Amico. Terzi sul podio sono Piergiorgio Capra e Sofia Cardarelli (concessionaria Mercedes-Benz Venus). Premiati anche i vincitori di categoria: Lembo per la categoria Senior, Simoni per la categoria Junior e la coppia Somaschini-Boero per la categoria Lady. >